В НАТО заявили, что подъем КНР определит трансатлантическое сотрудничество в будущем

Йенс Столтенберг прокомментировал перспективы развития КНР.

В НАТО заявили, что подъем Китая определит трансатлантическое сотрудничество в будущем. Об этом в рамках выступления перед студентами колледжа Европы в бельгийском городе Брюгге сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Спикер ответил на вопрос участников мероприятия о том, что будет определять отношения между США и странами Евросоюза.

Подъем Китая будет определять, потому что он повлияет на глобальный баланс сил...Наша ответственность заключается в том, чтобы убедиться в том, что подъем Китая не ведет к конфликту и войне. Даже если мы остаемся региональным альянсом, подъем Китая важен для нашей безопасности и наших ценностей. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт подчеркнул, что задачей НАТО будет убедиться в том, что развитие Пекина не приведет к международным конфликтам. Однако подъем КНР также указывает и на новые возможности для мирового сообщества. Столтенберг предположил, что в скором времени Китай будет иметь самую большую экономику в мире.

Столтенберг считает, что Крым не стал бы частью России, если бы Украина была в НАТО.

Фото и видео: Twitter/Oana Lungescu