Силы военного альянса предоставили отчет по исходящей от российских ЗРК угрозе.

НАТО дала высокую оценку российским зенитным комплексам "Панцирь-С". Об этом сообщается в докладе Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса. Управление возглавляет командующий Военно-воздушными силами США по европейскому региону и Африке Джеффри Ли Харригян.

За счет характеристик "Панцирь-С1" идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников, а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам. текст отчета НАТО

В тексте документа военные говорят о том, что ЗРК российского производства можно считать идеальной техникой для борьбы с БПЛА. В связи с этим пунктом НАТО необходимо в приоритетном порядке устранять такие угрозы до начала проведения собственных операций. В отчете упоминается, что "Панцирь-С" изначально разработан для точечной объектовой защиты от самолетов и вертолетов противника, обороны ПВО. НАТО призывает немедленно ликвидировать российские комплексы еще до начала ведения боя.

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