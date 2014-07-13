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В Донбассе возобновились боевые действия

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ВСУ применяет гранатометы и стрелковое оружие, а также тяжелое вооружение.

В Донбассе возобновились боевые действия. Информация об этом появилась в телеграмм-канале Андрея Марочко, бывшего официального представителя Народной милиции ЛНР.

ВСУ применяет гранатометы и стрелковое оружие, а также тяжелое вооружение.

Местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов.

Андрей Марочко, бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР

Ранее было опубликовано видео переброски эшелона БТР и танков ВСУ на Донбасс. Очевидец зафиксировал на камеру мобильного устройства десятки боевых машин, расположенных на открытых платформах.

Видео: TG / Марочко Live

Теги: всу, донбасс, нападение
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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