ВСУ применяет гранатометы и стрелковое оружие, а также тяжелое вооружение.

В Донбассе возобновились боевые действия. Информация об этом появилась в телеграмм-канале Андрея Марочко, бывшего официального представителя Народной милиции ЛНР.

ВСУ применяет гранатометы и стрелковое оружие, а также тяжелое вооружение.

Местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов. Андрей Марочко, бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР

Ранее было опубликовано видео переброски эшелона БТР и танков ВСУ на Донбасс. Очевидец зафиксировал на камеру мобильного устройства десятки боевых машин, расположенных на открытых платформах.

Видео: TG / Марочко Live