Ролик мог быть снят 7 марта в Днепропетровске.

Опубликовано видео переброски эшелона БТР и танков ВСУ на Донбасс. Ролик размещен на YouTube-каналах и в социальных сетях. на кадрах показан момент, на котором армейский железнодорожный состав движется через переезд. Очевидец зафиксировал на камеру мобильного устройства десятки боевых машин, расположенных на открытых платформах.

Согласно нормам перевозки военной техники они движутся с развернутыми против хода движения орудийными стволами. Telegram-канал "Военный обозреватель" уточнил, что съемка велась 7 марта на территории Днепропетровска. По данным журналистов, на восток Украины силовики направили новую партию бронетехники. По мнению специалистов, такая ситуация позволяет считать, что Киев укрепляет свои позиции в регионе.

Напомним, что Минские соглашения запрещают нахождение тяжелой техники в зоне конфликта на Донбассе. Подобные действия должны подвергаться контролю со стороны ОБСЕ. Ранее 4 марта в ООС говорили о большой концентрации танков у населенного пункта Круглик Шахтерского района самопровозглашенной ДНР). Там якобы военные заметили 32 танка.

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ.

Фото и видео: YouTube/Иля Лу