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ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ

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По некоторым данным в Донбасс прибыли уроженцы Литвы и Польши.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов ВС Украины.

По данным наших источников, в зону ответственности 80-й бригады в район населенного пункта Геевка прибыла группа иностранных военных.

Иван Филипоненко, офицер пресс-службы оборонного ведомства республики

По некоторым данным в Донбасс прибыли уроженцы Литвы и Польши. По словам Филипоненко, Киев периодически привлекает иностранных наемников и военных инструкторов НАТО, что осложняет процесс мирного урегулирования ситуации.

По данным ЛНР, в рамках военной помощи 80-я бригада ВСУ получила 30 снайперских винтовок натовского образца и боеприпасы к ним.

Ранее на одного из командиров милиции ДНР было совершено покушение.

Видео: Youtube/Народная милиция ЛНР

Теги: донбасс, лнр
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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