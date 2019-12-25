Взрывчатку заложили под водительское сиденье.

На одного из командиров милиции ДНР совершено покушение в Горловке. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в непризнанной народной республике.

Сообщается, что в результате взрыва автомобиля на проспекте Победы пострадал командир с позывным "Длинный". Его госпитализировали. В данный момент он находится в больнице.

Известно, что взрывчатку заложили под водительское сиденье.

Ранее Зеленский с дипломатами G7 прибыл в Донбасс для переговоров с военными.