В рабочей поездке принимали участие иностранные дипломаты.

Президент Украины Владимир Зеленский с дипломатами G7 прибыл в Донбасс для переговоров с военными. По словам руководителя офиса политика, Зеленский намерен лично донести до каждого солдата важность соблюдения режима прекращения огня в регионе. Он сделал заявление о том, что ВСУ должны придерживаться заключенного соглашения. Ермак считает, что обстрелы со стороны ДНР и ЛНР являются "организованной провокацией" для украинских военнослужащих.

Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не находятся в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, которые именно для этого сюда приезжают Андрей Ермак, глава Офиса президента

Напомним, что на Донбасс вместе с украинской властью прибыли дипломатические представители Франции, Великобритании, Германии, послы Канады. В рабочей поездке приняла участие поверенная в делах Вашингтона в Киеве Кристина Квин.

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Видео: YT / Факти ICTV