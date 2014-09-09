В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений

Андрей Ермак заметил что Киев постарается выполнить все условия договора.

В офисе Владимира Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений. Об этом журналистам местного телеканала "Украина" сообщил Андрей Ермак. По мнению чиновника, заключенные соглашения по урегулированию ситуации по Донбассу невозможно выполнить в существующей редакции. В Киеве заметили, что приложат необходимые усилия, чтобы заложенные в документе принципы были выполнены украинской стороной.

Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Эксперт напомнил, что процесс по переговорам на Донбассе есть, но диалог между сторонами продвигается медленными темпами. За шесть лет с момента подписания Минских соглашений он не видит ощутимого результата.

Киев намерен наказать украинцев, обвиненных во вмешательстве в выборы в США.

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