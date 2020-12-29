Андрей Ермак рассказал, что виновные получат наказание вне зависимости от гражданства.

Киев намерен наказать украинцев, обвиненных во вмешательстве в выборы в США. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По данным чиновника, офис политика привлечет к ответственности сограждан, которые "вмешались в американские выборы". В ближайшее время будут опубликованы конкретные шаги, которые будут реализованы по отношению к подозреваемым.

Для ясности. Независимо от принадлежности к партии, эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Напомним, что в санкционные списки Вашингтона из-за вмешательства в выборный процесс попали семь граждан Украины и четыре местных информационных ресурса. В списке физических лиц значатся Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель. Ограничения в отношении украинских СМИ введены против "Эра-Медиа", Only News, Nabuleaks и "Скептика".

Киев надеется, что переговоры советников "нормандской четверки" состоятся в январе.

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