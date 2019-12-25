Андрей Ермак рассказал о шагах по выходу из ситуации.

На Украине нашли выход из конституционного кризиса. Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак написал об этом в собственном аккаунте на Facebook. Чиновник обозначил три шага, которые направлены на выход страны из создавшейся ситуации.

Все органы власти должны действовать слаженно и эффективно. Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада — как можно быстрее принять Андрей Ермак, глава администрации президента Украины

Программа предполагает установление уголовной ответственности за умышленное непредоставление чиновниками деклараций, а также за предоставление ложных сведений. В полномочиях должен быть восстановлен такой орган как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Третьим пунктом идет урегулирование вопроса формирования Национального антикоррупционного бюро и обеспечение гарантий его главе.

В Верховной Раде назвали единственный способ спасти Украину.

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