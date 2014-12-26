Захарова шутливо раскрыла жене Зеленского плюсы увольнения Ермака

В МИД РФ пошутили о том, что теперь рука политика освободилась для жены.

Супруга лидера киевского режима Владимира Зеленского Елена получила шанс побороться за внимание мужа после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака, считавшегося в СМИ правой рукой Владимира Зеленского. Такой ироничный комментарий в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Читаю - "освободили от должности Ермака, правую руку Зеленского". Сложно сказать, к чему это приведет, но у Елены явно появился шанс вернуть внимание супруга, когда его правая рука освободилась. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 10 ноября антикоррупционные органы на украинской территории публично объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетической сфере экономической системы страны. Этот общественный скандал вызвал глубокий кризис в рядах действующих властей с Банковой улицы. Работа местного парламента была заблокирована, а ряд депутатов, включая и представителей правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Андрея Ермака. Уже 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позже Андрей Ермак написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Фото: МИД России