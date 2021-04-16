Захарова рассказала, что должно было впечатлить американцев в Москве

В МИД России напомнили о стабильности российской экономики.

Новогодняя подсветка Москвы, демонстрирующая хорошее состояние российской экономической системы, должна была произвести положительное впечатление на американскую делегацию, которая накануне находилась с рабочим визитом в нашей столице для обсуждения мирного плана по украинскому кризису. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны оценила слова ведущего шоу. Он предположил, что дорогой ресторан, который посетили спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер позитивно указали на образ Москвы и государства в целом. После этого делегаты из Вашингтона якобы должны были понять, что с Россией все-таки стоит договариваться.

Они вышли и подумали: если еще в 2015 году Обама сказал, что российская экономика порвана в клочья, то что же будет дальше? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова – об ОБСЕ: как он побежит стометровку, если у него температура 40?

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik