Сегодня, 16:19
Захарова – об ОБСЕ: как он побежит стометровку, если у него температура 40?

В МИД России негативно оценили работу ОБСЕ за последнее десятилетие.

В Москве рассказали о статье Сергея Лаврова, приуроченной к предстоящему заседанию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства , что  власти нашей страны готовы говорить все прямо как оно есть. Речь идет не просто о том, что ОБСЕ остается в кризисном положении, но и раскрывать обществу подробности того, что с данной структурой происходит по всем направлениям ее работы. 

Никаких невежливых слов не употреблено – только конкретные факты, цифры и показатели... Почему при такой фундаментальной базе, которая охватывает всё: науку, культуру, технологии и т. д., почему при всем этом у Европы, у западной ее части, не хватило сил, желания, мудрости, чтобы консолидироваться и не находиться под зонтиком у англосаксов?.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, обсе
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

