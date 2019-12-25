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Зеленский поручил обеспечить жителям Донецка и Луганска доступ к украинскому ТВ
Сегодня, 12:51
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lesjasap

Зеленский поручил обеспечить жителям Донецка и Луганска доступ к украинскому ТВ

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Таким образом жители Донбасса получат "правдивую информацию" о положении дел на Украине.

Владимир Зеленский поручил обеспечить жителям Донецка и Луганска доступ к украинскому телевидению. Об этом рассказал глава офиса президента Андрей Ермак. Слова чиновника приводят журналисты "Новостей Донбасса".

Когда мы приезжаем в Донбасс, люди там смотрят российское телевидение. Люди строят свои впечатления, ощущения о том, что происходит в стране, не через украинские каналы, не через украинское ТВ

Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского

Чиновник уточнил, что глава государства четко обозначил задачу, чтобы в течение нескольких недель жители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик имели возможность смотреть украинские телеканалы. Таким образом население получит доступ к "правдивой информации" о ситуации на Украине.

На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом.

Фото: Pixabay.com

Теги: андрей ермак, владимир зеленский, днр, донбасс, лнр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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