В Киеве заявили, что процессу препятствуют в ДНР и ЛНР.

На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" сообщил заместитель делегации Киева по региону в Минске Алексей Резников. По его мнению, провести с ДНР и ЛНР обмен по формуле "всех на всех" до 15 декабря этого года "абсолютно реалистично". Однако этот процесс будет зависеть от всех сторон переговоров.

Когда мы говорим о плане действий, это наше видение, которое мы предлагаем для обсуждения, в котором мы четко определяем даже календарные даты того или иного события. Мы убеждены, что абсолютно ничего не мешает это сделать Алексей Резников, замглавы делегации Киева по Донбассу

Напомним, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что самопровозглашенные республики на востоке страны не согласовывают списки обмена пленными уже несколько месяцев. Чиновник добавил, что в ДНР и ЛНР создают препятствия процессу. Офис Владимира Зеленского передал в контактную группу по Донбассу списки из четырех категорий удерживаемых лиц.

Киев предложил демилитаризировать Донбасс и провести там выборы.

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