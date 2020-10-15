Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса

Порошенко нужно было выиграть выборы в один тур.

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса украинскими властями в 2014 году. Заявление он сделал в эфире телеканала Newsone.

По его словам, этот ход был сделан в рамках предвыборной гонки.

Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур. Илья Кива, депутат Верховной Рады

Он считает, что для этого были отрезаны Донбасс и отдан Крым. Парламентарий уверен, что это был заранее подготовленный план, так как из Крыма заранее вывели войска. Кива заявил, что до этого на полуострове стояли элитные украинские части.

Ранее в СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей "Вконтакте".

Видео: YouTube / NEWSONE