Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса украинскими властями в 2014 году. Заявление он сделал в эфире телеканала Newsone.
По его словам, этот ход был сделан в рамках предвыборной гонки.
Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур.
Илья Кива, депутат Верховной Рады
Он считает, что для этого были отрезаны Донбасс и отдан Крым. Парламентарий уверен, что это был заранее подготовленный план, так как из Крыма заранее вывели войска. Кива заявил, что до этого на полуострове стояли элитные украинские части.
Ранее в СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей "Вконтакте".
Видео: YouTube / NEWSONE
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