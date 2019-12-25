Данное предложение содержится в "Плане совместных шагов".

Киев предложил демилитаризировать Донбасс и провести там выборы. Об этом рассказала глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, пишет "Интерфакс".

Он отметил, что данное предложение содержится в "Плане совместных шагов", который подготовила Украина. Кравчук рассказал, что первое предложение по Донбассу, демилитаризировать республики.

То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружение, — все должно быть выведено с этой территории. Леонид Кравчук, глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе

По его мнению, этот процесс необходимо завершить в начале 2021 года, чтобы 31 марта можно было провести честные выборы.

Ранее депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса.

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