Киев предложил демилитаризировать Донбасс и провести там выборы. Об этом рассказала глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, пишет "Интерфакс".
Он отметил, что данное предложение содержится в "Плане совместных шагов", который подготовила Украина. Кравчук рассказал, что первое предложение по Донбассу, демилитаризировать республики.
То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружение, — все должно быть выведено с этой территории.
Леонид Кравчук, глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе
По его мнению, этот процесс необходимо завершить в начале 2021 года, чтобы 31 марта можно было провести честные выборы.
Ранее депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса.
Фото: pixabay.com
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