  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму
Сегодня, 8:03
72
lesjasap

В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму

0 0

Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с водоснабжением на полуострове.

В офисе Владимира Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму. По мнению главы администрации президента Украины Андрея Ермака, боевых действия за водоснабжение полуострова с РФ не будет. Об этом чиновник рассказал в эфире местного телеканала "1+1".

Нет. Ее (войны) не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает

Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского

Ермак заметил, что абсолютно уверен, что Крым вновь войдет в состав Украины, но не знает, когда это произойдет. Он уточнил, что ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей региона в пресной воде. Это происходило через Северо-Крымский канал, идущий через Днепр. Однако водоснабжение в одностороннем порядке было перекрыто после воссоединения Крыма с РФ. После этого вопрос водоснабжения регулировался за счет хранилищ естественного наполнения. За последний год они существенно обмелели из-за небольшого количества осадков и бурения новых скважин.

Глава Крыма пообещал не допустить "взрывного роста" цен на воду.

Фото: Pixabay.com

Теги: андрей ермак, крым, пресная вода
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии