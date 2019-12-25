В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму

Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с водоснабжением на полуострове.

В офисе Владимира Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму. По мнению главы администрации президента Украины Андрея Ермака, боевых действия за водоснабжение полуострова с РФ не будет. Об этом чиновник рассказал в эфире местного телеканала "1+1".

Нет. Ее (войны) не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского

Ермак заметил, что абсолютно уверен, что Крым вновь войдет в состав Украины, но не знает, когда это произойдет. Он уточнил, что ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей региона в пресной воде. Это происходило через Северо-Крымский канал, идущий через Днепр. Однако водоснабжение в одностороннем порядке было перекрыто после воссоединения Крыма с РФ. После этого вопрос водоснабжения регулировался за счет хранилищ естественного наполнения. За последний год они существенно обмелели из-за небольшого количества осадков и бурения новых скважин.

Глава Крыма пообещал не допустить "взрывного роста" цен на воду.

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