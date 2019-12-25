Сергей Аксенов рассказал о возможной стоимости услуги при использовании опреснителей.

Глава Крыма пообещал не допустить "взрывного роста" цен на воду. Об этом Сергей Аксенов рассказал журналистам днем 31 октября. По словам чиновника, роста стоимости тарифов на услуги водоснабжения ожидать не стоит.

По тарифной политике колоссального роста не будет. Стоимость одного куба воды 31 рубль 55 копеек. В среднем по ЮФО вода сегодня за куб стоит 36 рублей. Мы по сути одни из самых низких показателей имеем на сегодня. Все равно максимального роста не будет, вряд ли он превысит среднюю стоимость по ЮФО Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что подача воды происходит по графику только утром и вечером в Симферополе, а также Симферопольском и Бахчисарайском районах из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Также ограничения по водоснабжению введения в Алуште, прибрежных поселках и Белогорске. Если в перспективе полуострову придется использовать воду из опреснителей, то стоимость услуги увеличится с 40 рублей до 68 за каждый кубический метр. Разницу в цене власти планируют компенсировать за счет средств из бюджета (300 млн рублей ежегодно).

Аксенов назвал сообщения Украины о ситуации с COVID в Крыму провокацией.

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