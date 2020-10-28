Глава региона призвал верить только официальным источникам информации.

Сергей Аксенов назвал сообщения Украины о ситуации с COVID в Крыму провокацией. Об этом глава региона сообщил во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. По мнению эксперта, власти Киева дезинформируют жителей полуострова о ситуации с пандемией. Он призвал граждан ориентировать на официальные источники.

Провокаторов много. У нас еще есть недоброжелатели в лице органов власти на территории Украины. Диванные армии там тоже активизированы. У нас нет цели никого вводить в заблуждение, никто здесь не врет. Мы понимаем свою ответственность перед крымчанами Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что ранее представительство Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым в Facebook заявило о том, что ситуацию с распространением коронавируса в регионе можно считать критичной. В ведомстве выступили с инициативой организовать для жителей полуострова онлайн-консультации с семейными врачами, а также открыть аптеки на приграничной территории.

В Кремле заявили, что Россия может обеспечить водой Крым и без Украины.

Видео: VK / Сергей Аксенов