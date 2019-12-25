Оперштаб по водоснабжению будет собираться один раз в неделю, а не два, как сейчас.

Сергей Аксенов сообщил о нормализации ситуации с графиками подачи воды населению в Крыму. Об этом глава региона рассказал во время заседания местного правительства. По словам чиновника, сейчас необходимости проводить совещания оперативного штаба по вопросу водоснабжения дважды в неделю больше нет. Сейчас встречи организовываются по понедельникам и пятницам.

Ситуация с точки зрения графиков более менее нормализовалась, планы работ все размещены. Мы будем проводить штаб один раз в неделю в понедельник Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что подача воды населению по графику утром и вечером введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Также ограничения наблюдаются в Алуште, прибрежных поселках южного берега полуострова и Белогорске.

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