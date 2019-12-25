Показатели по числу погибших не падают на протяжении трех недель.

В Крыму отметили высокий уровень летальности от коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщила глава Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская. Чиновница заметила, что уровень погибших от инфекции на полуострове за последние три недели остается высоким.

Остается довольно высоким количество летальных исходов, за последнюю неделю 21 случай, как и за предыдущую. В целом за последние три недели зарегистрировано 53 летальных исхода – это 48% от всех зарегистрированных смертей за весь период наблюдения Наталья Пеньковская, глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю

Эксперт напомнила, что основная часть пациентов с коронавирусом погибает из-за сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. За последние сутки в Крыму зафиксированы рекордные 203 случая инфицирования. Больше всего новых зараженных регистрируется в Симферополе, Бахчисарайском районе в Кировском и Красногвардейском районах.

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