Глава Крыма рассказал, почему Киев реагирует на назначение консула из Никарагуа для дипотношений с полуостровом.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал новые санкции Украины из-за полуострова "криком беспомощности". По словам чиновника, Киев не должно интересовать назначения консула Никарагуа в регионе.

Мнение украинской стороны по поводу назначения консула в Крыму не интересует ни страны, принимающие подобные решения, ни тем более крымчан. Санкции, которые так "щедро" раздает Украина, – это, на самом деле, крик беспомощности Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник уточнил что Украина имеет много внутренних экономико-социальных проблем, а также управляется западными кукловодами, поэтому может себе позволить только бессмысленные ограничения, пустые заявления и глупые обвинения. Аксенов уверен, что руководству страны чужды проявления суверенитета и самостоятельности государства в международной политической жизни.

Украинский генерал объяснил потерю Крыма грабежом Киева.

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