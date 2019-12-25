Глава Крыма отправил в отставку министра транспорта

Глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку министра транспорта Сергея Карпова. Об этом он рассказал во время совещания по строительной отрасли полуострова.
На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов.
Сергей Аксёнов, глава Крыма
Отметим, что Карпов стал шестым министром транспорта Крыма с 2014 года — он проработал на данном посту дольше своих предшественников, с октября 2018 года.
Ранее Аксёнов уволил главу крымского Минздрава.
Фото: pixabay.com
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