Глава Крыма отправил в отставку министра транспорта

Карпов стал шестым министром транспорта Крыма с 2014 года.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку министра транспорта Сергея Карпова. Об этом он рассказал во время совещания по строительной отрасли полуострова.

На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов. Сергей Аксёнов, глава Крыма

Отметим, что Карпов стал шестым министром транспорта Крыма с 2014 года — он проработал на данном посту дольше своих предшественников, с октября 2018 года.

Ранее Аксёнов уволил главу крымского Минздрава.

Фото: pixabay.com