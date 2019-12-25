Аксёнов уволил главу крымского Минздрава

На заседании оперативного штаба он раскритиковал работу министра за отсутствие реакции на жалобы граждан.

Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил главу Минздрава республики Игоря Чемоданова. Он сообщил об этом на странице "Вконтакте".

Принято решение об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова. Сергей Аксёнов, глава Крыма

Накануне на заседании оперативного штаба он раскритиковал работу министра за отсутствие реакции на жалобы граждан.

Новым министром здравоохранения Крыма будет назначен Александр Остапенко. Аксёнов надеется, что он оправдает ожидания крымчан.

Ранее в Крыму помощник прокурора торговал амфетаминами.

Фото: pixabay.com