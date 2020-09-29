В Крыму помощник прокурора торговал амфетаминами

Подозреваемый задержан и арестован.

В Крыму арестован помощник прокурора, который подозревается в незаконном сбыте психотропных веществ в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину.

Следственный Комитет сообщает, что в отношении помощника прокурора по Симферопольскому району Крыма возбуждено уголовное дело. Он подозревается в продаже психотропных запрещенных веществ в крупном размере, а также по статье о мошенничестве.

По версии следствия, подозреваемый с целью наживы продал знакомому крупную партию амфетамина. А также с другого знакомого взял 50 тысяч рублей, чтобы посодействовать в уголовном деле. Но этот преступный замысел не был осуществлен, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

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