Депутату и сыну бывшего губернатора Иркутской области предъявили обвинение

Накануне его задержали по подозрению в мошенничестве на 185 миллионов рублей.

В Иркутской области депутату и сыну экс-губернатора предъявлено обвинение из-за мошенничества в особо крупном размере.

Накануне Piter.TV сообщал первые подробности о задержании в Иркутске депутата Заксобрания Андрея Левченко. В Иркутской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при капремонтах (замена лифтов) ООО "Звезда". Гендиректру фирмы Олегу Хамалюку уже предъявлено обвинение в махинациях. В ходе расследования дела выяснилось, что депутат и сын бывшего губернатора региона Андрей Левченко принимал во всех этих махинациях непосредственное участие.

В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн. рублей. СУ СК РФ

Накануне по месту его жительства и работы, а также у его отца Сергея Левченко проведены обыски. Как сообщает ТАСС сегодня Левченко предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По данным агентства Левченко эпатировали в Москву. Суд будет добиваться ареста подозреваемого.

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