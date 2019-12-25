Пенсионерка отдала телефонным мошенникам 12,5 млн рублей в Петербурге

Она передала деньги за 2 раза.

Пенсионерка из Красногвардейского района перевела неизвестным 12,5 млн рублей. Злоумышленники говорили о том, что кто-то хочет украсть деньги с ее счетом, а также напасть на квартиру. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Первый звонок 72-летняя женщина получила 10 января. Неизвестный представился сотрудников службы безопасности одного из банков. По его словам, кто-то хочет снять с ее счета деньги. Чтобы не допустить этого, необходимо перевести средства на безопасный счет. Женщина перечислила 4,2 млн рублей. Спустя месяц, 10 февраля, ей вновь поступил звонок. В этот раз под угрозой находилась квартира, которую нужно было срочно продать, а деньги передать на хранение помощнику. В этот раз пенсионерка отдала 8,2 млн рублей. Она обратилась в полицию только 22 марта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в суде Петербурга рассмотрят дело о хищении лекарств для онкобольных на 4 млн рублей.

Фото: Piter.tv