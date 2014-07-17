В суде Петербурга рассмотрят дело о хищении лекарств для онкобольных на 4 млн рублей

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая, действуя в составе организованной группы, похитила лекарства, предназначенные для лечения пациентов с онкологией.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней женщины. Она обвиняется в совершении семи преступлений (мошенничество в крупном размере, организованной группой). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая, действуя в составе организованной группы, похитила лекарства, предназначенные для лечения пациентов с онкологией. Был причинен ущерб на общую сумму свыше 4 млн рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что судебный пристав обвиняется в получении 150 тысяч рублей взятки в Петербурге.

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