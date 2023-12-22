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В Петербурге главный бухгалтер перевела 9,6 млн рублей мошенникам
Сегодня, 12:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге главный бухгалтер перевела 9,6 млн рублей мошенникам

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Она поверила в легенду о том, что кто-то украл её персональные данные и пытается ими воспользоваться.

Главный бухгалтер предприятия химической промышленности перевела на неизвестные счета 9,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Кировского района Петербурга 23 апреля обратилась 60-летняя петербурженка, главный бухгалтер предприятия химпрома. Она сообщила, что месяцем ранее ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что произошла утечка её персональных данных, которые в настоящий момент пытаются использовать злоумышленники для оформления на неё кредитов и списания всех имеющихся у неё денежных средств.

Поверив аферистам, женщина сняла со своих счетов 9,6 млн рублей и перевела все эти средства на продиктованные неизвестными  счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Недавно эксперты прокомментировали случаи телефонного мошенничества в РФ.

Фото: Piter.tv

Теги: мощенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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