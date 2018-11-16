В Петербурге задержали лже-летчика из Калининграда, укравшего 7 млн рублей

Мужчина взял крупную сумму денег у жителей калининграда, а после устроился таксистом в Петербурге.

В Петербурге задержан калининградский "пилот". Мужчину подозревают в обмане жертв на сумму в семь миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

В полиции объяснили, что 32-летний подозреваемый под видом летчика крупной авиакомпании собрал у жителей города деньги на долевое строительство. Чтобы убедить пострадавших в своей порядочности, он даже приобрел форму и сделал снимки около самолета. Мужчина пообещал, что благодаря риэлторским связям на полученные средства сможет приобрести им жилье. Одного из обманутых он убедил оформить на свое имя кредит.

Затем мошенник уехал из Калининграда. Позже оперативники выяснили, что он устроился таксистом в Петербурге. Сейчас молодой человек находится под стражей. Дело мошенника будет передано для рассмотрения в калининградский суд Ленинградского района.

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Фото: Piter.tv

