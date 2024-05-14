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Приложение "Парковки Санкт‑Петербурга" признано самым популярным способом оплаты стоянки в историческом центре
Сегодня, 14:49
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Приложение "Парковки Санкт‑Петербурга" признано самым популярным способом оплаты стоянки в историческом центре

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Сервис запущен в 2015 году и насчитывает свыше 1,2 миллиона активных пользователей.

Самой распространённой формой оплаты парковочных мест в исторических кварталах Санкт-Петербурга остаётся мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга", доля которого в общем объёме транзакций составляет 64,6%. Эту информацию озвучили сегодня в пресс-центре Комитета по транспорту, пишет "Петербургский дневник".

Сервис запущен в 2015 году и насчитывает свыше 1,2 миллиона активных пользователей. Подробные руководства по использованию приложения размещаются на официальном веб-сайте Городского центра управления парковочным пространством.

Любые возникшие вопросы можно направить специалистам службы поддержки, обратившись по телефону круглосуточного колл-центра: 417-50-00.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе проверили организацию дорожного движения.

Фото: Piter.TV; Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: платные парковки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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