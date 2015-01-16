В Приморском районе проверили организацию дорожного движения

Комиссия пришла к выводу, что на ряде участков целесообразно организовать нерегулируемые пешеходные переходы, а в зонах, где они оказываются недостаточными, установить светофоры.

В Санкт-Петербурге стартовали выездные инспекции дорожных комиссий, задача которых состоит в обследовании улично-дорожной сети и формировании перечня территорий, требующих изменения организации дорожного движения, пишет "Петербургский дневник".

Первая такая комиссия состоялась сегодня в Приморском районе, где сотрудники Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга и представители местной администрации провели оценку ряда сложных участков дороги.

Осмотр затронул следующие улицы:

— Набережная Черной речки;

— Белоостровская улица;

— Ивинская улица;

— Вокзальная улица в посёлке Ольгино;

— Парашютная улица;

— Улица Уточкина;

— Проспект Королёва.

Комиссия пришла к выводу, что на ряде участков целесообразно организовать нерегулируемые пешеходные переходы, а в зонах, где они оказываются недостаточными, установить светофоры. Особое внимание уделяется доступности инфраструктуры для маломобильных граждан посредством установки пониженных бордюров на перекрестках.

Решение о введении конкретных технических решений примет руководство города после тщательного изучения сложившейся дорожной ситуации на проверяемых территориях.

Подобные выездные проверки направлены на улучшение дорожной безопасности в городе. В скором времени аналогичные мероприятия состоятся и в остальных административных округах Санкт-Петербурга.

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Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха