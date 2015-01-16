В Приморском районе проверили организацию дорожного движения

В Санкт-Петербурге стартовали выездные инспекции дорожных комиссий, задача которых состоит в обследовании улично-дорожной сети и формировании перечня территорий, требующих изменения организации дорожного движения, пишет "Петербургский дневник".
Первая такая комиссия состоялась сегодня в Приморском районе, где сотрудники Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга и представители местной администрации провели оценку ряда сложных участков дороги.
Осмотр затронул следующие улицы:
— Набережная Черной речки;
— Белоостровская улица;
— Ивинская улица;
— Вокзальная улица в посёлке Ольгино;
— Парашютная улица;
— Улица Уточкина;
— Проспект Королёва.
Комиссия пришла к выводу, что на ряде участков целесообразно организовать нерегулируемые пешеходные переходы, а в зонах, где они оказываются недостаточными, установить светофоры. Особое внимание уделяется доступности инфраструктуры для маломобильных граждан посредством установки пониженных бордюров на перекрестках.
Решение о введении конкретных технических решений примет руководство города после тщательного изучения сложившейся дорожной ситуации на проверяемых территориях.
Подобные выездные проверки направлены на улучшение дорожной безопасности в городе. В скором времени аналогичные мероприятия состоятся и в остальных административных округах Санкт-Петербурга.
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Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха
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