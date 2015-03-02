Депутат из Петербурга предложил ввести день без СИМ в РФ

Идея родилась на волне популяризации Всемирного дня без автомобилей и призвана привлечь внимание общества к проблемам чрезмерного распространения электроскутеров и прочих персональных транспортных средств.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил учредить Всероссийский день отказа от средств индивидуальной мобильности (СИМ), предложив проводить мероприятие ежегодно в первое июньское воскресенье.

Идея родилась на волне популяризации Всемирного дня без автомобилей и призвана привлечь внимание общества к проблемам чрезмерного распространения электроскутеров и прочих персональных транспортных средств. Новый праздник сможет послужить поводом для размышлений о негативных аспектах массовой эксплуатации СИМ, восстановить привычные удобства пешеходных зон и повысить привлекательность прогулочной инфраструктуры городов, а также поддержать общественный транспорт.

Современные города стремительно адаптируются к новым технологиям передвижения, и такие устройства, как электрические самокаты, прочно вошли в повседневную жизнь россиян. Одновременно возникли серьезные трудности: столкновения на тротуарах, ухудшение экологической обстановки, засоренность улиц, а также снижение популярности обычных пеших прогулок.

Инициатива депутата уже передана на рассмотрение в Общественную палату Российской Федерации с призывом изучить её в соответствующих комитетах. Данный проект мог бы поставить нашу страну в лидеры международных инициатив по снижению зависимости от личных средств мобильности.

Рост популярности СИМ создает ощутимый дискомфорт жителям городской среды, негативно влияя на условия проживания. Большинство населенных пунктов не готово вкладывать значительные ресурсы в развитие новой транспортной инфраструктуры. Создание специального дня, посвящённого отказу от использования СИМ, даст горожанам шанс почувствовать преимущества тихих улиц и оценить плюсы комфортной городской среды без избытка индивидуальных средств передвижения.

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Фото: Piter.TV