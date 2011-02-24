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В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Сегодня, 15:07
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В работе "ВКонтакте" произошел сбой

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Больше всего жалоб поступило от пользователей из Санкт-Петербурга и Магаданской области.

В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Donwdetector.

Отмечается, что число жалоб за последний час превысило 2,4 тысячи. При попытке зайти в соцсеть высвечивается надпись о "недоступности страницы". Больше всего жалоб поступило от пользователей из Санкт-Петербурга и Магаданской области. Также в Downdetector уточнили, что сбои наблюдаются в работе сайта и мобильного приложения.

Ранее Маск заявил о кибератаке на соцсеть с украинских IP-адресов.

Фото: Telegram / Share

Теги: вконтакте, жалобы, сбой, социальная сеть
Категории: Лента новостей, Новости России,

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