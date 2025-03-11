Маск заявил о кибератаке на X с украинских IP-адресов

Глава DOGE указал на хакерскую попытку вмешательства в работу его соцсети.

Миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, курирующий американское агентство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявил о том, что принадлежащая ему социальная сеть подверглась масштабной кибератаке, которая могла быть связана с киевским режимом. Соответствующее заявление предприниматель сделал в ходе интервью с журналистами телеканала Fox Business.

Мы пока не уверены в деталях, но произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя. IP-адреса указывают на регион Украины. Илон Маск, глава DOGE

Напомним, что сбой в работе соцсети Илона Маска наблюдался в понедельник, 10 марта, в части стран. По данным мониторингового сервиса Downdetector, 46 процентов обративших внимание на неполадки зафиксировали проблемы в работе приложения. У 41 процента пользователей не было соединения с сервером, еще 13 процентов столкнулись с трудностями при входе на сайт. Такие сбои в работе начались примерно в 12:30 дня по московскому времени. Пик жалоб пришелся на 13 часов дня. Спустя примерно 10 минут соцсеть вновь начала нормально функционировать, а количество сообщений о неполадках резко упало. Больше всего жалоб поступало с японской территории. Свыше 70 тысяч граждан этой страны пожаловались на работу приложения. Неполадки также были зафиксированы в Великобритании, Германии, США, Франции.

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Фото и видео: YouTube / FOX Business