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В Калининграде арестовали шестерых организаторов притонов
Сегодня, 9:36
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В Калининграде арестовали шестерых организаторов притонов

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Незаконный годовой доход мог составлять порядка 500 млн рублей.

В Калининграде арестовали шестерых организаторов притонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.

По данным ведомства, притоны были организованы под видом массажных салонов и кальянных для оказания женщинами и мужчинами платных сексуальных услуг. Трое жителей региона привлекли к незаконной деятельности администраторов, охранников и обеспечивающий персонал. В отношении 17 подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Незаконный годовой доход мог составлять порядка 500 млн рублей. Следствие направило в суд ходатайства об аресте трех организаторов и двух участников преступного сообщества. В отношении еще одного фигуранта запросили домашний арест.

Ранее мы сообщали, что житель Омска обвиняется в незаконном обороте алкогольной продукции на 19 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: арест, калининград, притон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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