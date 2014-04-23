Незаконный годовой доход мог составлять порядка 500 млн рублей.

В Калининграде арестовали шестерых организаторов притонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.

По данным ведомства, притоны были организованы под видом массажных салонов и кальянных для оказания женщинами и мужчинами платных сексуальных услуг. Трое жителей региона привлекли к незаконной деятельности администраторов, охранников и обеспечивающий персонал. В отношении 17 подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Незаконный годовой доход мог составлять порядка 500 млн рублей. Следствие направило в суд ходатайства об аресте трех организаторов и двух участников преступного сообщества. В отношении еще одного фигуранта запросили домашний арест.

Ранее мы сообщали, что житель Омска обвиняется в незаконном обороте алкогольной продукции на 19 млн рублей.

Фото: Piter.tv