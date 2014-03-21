Житель Омска обвиняется в незаконном обороте алкогольной продукции на 19 млн рублей

Полиция поймала нарушителя в момент попытки реализации первой партии контрафакта.

Местный житель из города Омска обвиняется российскими правоохранительными органами в незаконном обороте алкогольной продукции на 19 миллионов рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. В полиции уточнили, что ы феврале 2023 года фигурант расследования арендовал склад, расположенный на улице 20 лет РККА через подставное лицо. Далее мужчина перевёз туда более 52 тысяч бутылок немаркированного спиртного, приобретённых за 16,3 миллионов рублей.

При попытке продать первую партию из 1324 бутылок водки популярных брендов без акцизных марок, злоумышленник был задержан. пресс-служба МВД РФ по региону

Во время обысков сотрудниками полиции контрафактная продукция была изъята, включая партию из 9 тысяч бутылок с общей стоимостью, превышающие три миллиона рублей. Эт а партия была выявлена на другом складе, арендованном на улице Омской. Сейчас в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ, части 2 статьи 171.3 УК РФ, части 2 статьи 180 УК РФ. Судебная инстанция наложила арест на расчётные счета, денежные средства, а также два автомобиля УАЗ и коллекцию оружия, принадлежащие обвиняемому. Сейчас материалы расследования отправлены в суд для рассмотрения их по существу.

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Фото и видео: МВД медиа