В Башкирии задержаны подозреваемые в мошенничестве под видом инвестирования

В Салавате двое аферистов действовали по схеме финансовой пирамиды.

На территории Башкортостанп российские правоохранительные органы при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве под видом инвестирования. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель полиции Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники создали инвестиционную фирму. Один из подельников возглавил организацию, второй стал директором филиала в городе Салавате. Далее аферисты развернули в онлайн-пространстве активную рекламную кампанию. Они убеждали клиентов в том, что их деньги будут вложены в высокодоходные проекты. А с прибыли россиянам будут выплачиваться проценты. В реальности люди получали деньги из собственных средств и вкладов новых участников. От действий криминального сотрудничества пострадали более 160 человек. Общий материальный ущерб составил порядка 150 миллионов рублей.

Злоумышленники обманывали граждан, обещая высокий доход, однако на деле похищали их денежные средства. пресс-служба МВД РФ

Оперативниуки провели в отношении фигурантов расследования обыски. рамках мероприятий удалось изъять банковские карты, компьютерную технику, электронные носители информации, автомобиль зарубежного производства. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранты расследования арестованы.

В Москве изъяты сомнительные лекарства на 100 млн рублей, подготовленные к сбыту 14 сообщниками.

Фото и видео: МВД медиа