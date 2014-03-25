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В Москве изъяты сомнительные лекарства на 100 млн рублей, подготовленные к сбыту 14 сообщниками

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Преступники планировали продавать медикаменты через столичные аптеки.

Российские правоохранительные органы на территории столицы изъяли сомнительные лекарства на общую сумму в 100 миллионов рублей, подготовленные к сбыту 14 сообщниками. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. В полиции уточнили, что злоумышленники подозреваются в сбыте незарегистрированных лекарственных препаратов через аптечные пункты в Москве. С июня 2024 года фигуранты расследования организовали закупку лекарств за границей, после чего осуществили их ввоз в нашу страну  с целью дальнейшей реализации клиентам. В отношении банды ведется уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ. В местных аптеках, производственных помещениях и по месту жительства подельников проведены обыски.

Изъяты медикаменты, печати, мобильные телефоны, компьютерная техника, записи о сбыте незарегистрированных изделий, денежные средства.

пресс-служба МВД РФ по городу

В Новосибирской области задержаны подозреваемые в серии краж из частных загородных домов.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: лекарства, мвд, москва, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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