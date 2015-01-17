Выставка "Дневники Победы" продолжится в Петербурге

За короткий срок выставку посетили более 7 тысяч горожан.

Организованный проектом, посвящённым 80-й годовщине Парада Победы, передвижную выставку провели газета "Петербургский дневник", местные издания Петербурга, Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ и местное отделение общероссийского движения "Бессмертный полк России", пишет "Петербургский дневник".

За короткий срок выставку посетили более 7 тысяч горожан. Учитывая интерес публики, организаторы решили продлить работу экспозиции, следующим пунктом назначения станет Фрунзенский район.

Экспозиция посвящена истории мужества и стойкости советских воинов, ленинградцев периода блокады и подвигам Красной Армии на просторах Советского Союза и Европы. Впервые экспозиция открылась в мае 2024 года в Петропавловской крепости в рамках праздничных мероприятий Дня Победы.

Основа выставочной коллекции сформирована циклом статей, начатым газетой "Петербургский дневник" в октябре 2024 года. Материал публикуется на страницах издания и рассказывает уникальные истории, основанные на беседах журналистов с ветеранами войны, жителями блокадного Ленинграда, узниками концентрационных лагерей, а также при поддержке авторитетных отечественных историков.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"