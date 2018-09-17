Пьяная петербурженка открыла аварийный выход в самолёте перед вылетом в Петербург

В отношении нарушительницы составлен административный протокол.

Инцидент на борту рейса Калининград — Санкт-Петербург привёл к вмешательству транспортной полиции. Как сообщили в Западном ЛУ МВД России на транспорте, 43-летняя петербурженка до вылета успела самостоятельно открыть аварийный люк самолёта.

Наряд транспортной полиции оперативно прибыл к воздушному судну, стоявшему в аэропорту "Храброво". Женщину сопроводили в дежурную часть линейного отдела. Освидетельствование показало, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Западное ЛУ МВД России на транспорте

В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественном месте в пьяном виде. Кроме того, начата доследственная проверка, по итогам которой может быть принято дополнительное процессуальное решение.

Из-за действий пассажирки рейс был задержан.

Ранее пассажиров Пулково предупредили о возможных задержках рейсов в Москву.

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Фото: Piter.tv