Пассажиров Пулково предупредили о возможных задержках рейсов в Москву

Пассажиры Пулково могут столкнуться с задержками рейсов в Москву. Об этом предупредили в пресс-службе петербургского аэропорта.
Рейсы задерживаются и отменяются в связи с временными ограничениями на приём и выпуск воздушных судов в Шереметьево, Домодедово и Жуковский.
Информацию об изменениях можно уточнять непосредственно у авиакомпаний.
Скриншот: Онлайн-табло Пулково
Ранее стало известно, что в Пулково изменился порядок досмотра бортового питания.
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Фото: Piter.tv
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