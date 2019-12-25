Пассажиров Пулково предупредили о возможных задержках рейсов в Москву

Информацию об изменениях можно уточнять непосредственно у авиакомпаний.

Пассажиры Пулково могут столкнуться с задержками рейсов в Москву. Об этом предупредили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Рейсы задерживаются и отменяются в связи с временными ограничениями на приём и выпуск воздушных судов в Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Информацию об изменениях можно уточнять непосредственно у авиакомпаний.

Скриншот: Онлайн-табло Пулково

Ранее стало известно, что в Пулково изменился порядок досмотра бортового питания.

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Фото: Piter.tv