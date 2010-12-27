В РЖД начались продажи билетов на модернизированные "Сапсаны"

С 18 декабря на железнодорожные пути выйдут обновленные составы скоростных поездов "Сапсан".

В середине декабря пассажиры смогут прокатиться на усовершенствованных поездах "Сапсан". А вот приобрести билеты на них можно уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

По данным представителей организации, в следующие два года обновятся все 16 курсирующих составов. В поездах модернизируют систему освещения. Ее яркость будет регулироваться в зависимости от времени суток. Для пассажиров предусмотрят затемняющие шторы. В вагонах появятся кулеры с питьевой водой, а у сидений - розетки на ручках кресел. В одном из вагонов будет оборудована игровая зона для детей, а также пеленальный стол.

Дизайн вагона разрабатывался с учетом мнения интернет-пользователей, которых попросили проголосовать за концепт проекта.

Ранее Piter.tv писал о том, что зацепер устроил пожар и погиб на крыше "Сапсана".

Фото: Piter.tv