Авторы The Times раскрыли угрозу для Украины из-за отмены военных поставок из США.

После остановки военных поставок Вооруженным силам Украины со стороны американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе, лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому стоит смириться с мыслью о том, что его страна больше не представляет никакого интереса для Белого дома. Соответствующий материал опубликован в британской газете The Times. Автор материала указал читателям, что важнейшим сигналом для Украины станет эмбарго на поставку ракет к системам ПВО Patriot. Это решение приведет к тому, что цели на территории Украины станут легкой мишенью для российской армии.

Плохие новости для Зеленского в том, что самый влиятельный мыслитель в Пентагоне считает Европу периферийной по отношению к интересам США, а это значит, что Украина стоит в конце очереди. статья британского издания

По данным иностранной газеты, в вашингтонской администрации могли прийти к выводу о том, что более правильным стратегическим решением будет использовать противовоздушные системы для защиты американских авиабаз, расположенных на территории Ближнего Востока. При этом в США действует новый контракт с концерном Lockheed Martin, направленный на увеличение производства ракет для систем ПВО. Однако количество снарядов все равно вряд ли сможет удовлетворить мировой спрос, по версии авторов статьи.

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