Геннадий Москаль вспомнил об отсутствии инфраструктуры в регионе, когда тот находится под управлением Украины.

Украинский генерал объяснил потерю Крыма грабежом со стороны Киева. Об этом Геннадий Москаль рассказал в эфире YouTube-канала Skrypin.ua. По словам военного, на территории полуострова, в годы, когда он возглавлял МВД по региону, не было дорог, автозаправок, баз отдыха и даже "приличных" ресторанов.

Я вспоминаю Крым. Я приехал туда с Закарпатья. Мне покойный экс-министр МВД Юрий Кравченко дал возможность, у меня была служебная машина Audi A8. Тогда в Крыму не было ни одной такой машины. Крым жил настолько бедно Геннадий Москаль, украинский генерал

Напомним, что Геннадий Москаль занимал пост руководителя Главного управления полиции Украины в Крыму с 1997 по 2000 года. Эксперт заявил, что Киев относился к полуострову как к украденному куску земли, на котором можно было построить хатынку.

Аксёнов уволил главу крымского Минздрава.