На Украине рассказали о "сдаче" Крыма по просьбе Обамы

Экс-советник не исключает, что власти Украины были сами не против избавиться от Крыма.

На Украине рассказали о "сдаче" Крыма по просьбе экс-президента США Барака Обамы. С заявлением выступил бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания, пишет "Страна.ua".

Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Давид Жвания, бывший советник Петра Порошенко

Он отметил, что именно власти Штатов запретили украинским властям посылать армию в Крым в 2014 году. При этом экс-советник не исключает, что власти Украины были сами не против избавиться от Крыма, так как понимали, что половина населения полуострова относится к ним очень плохо.

Ранее Стрелков заявил, что США передавали Украине секретные данные по Крыму.

Видео: YouTube / Коррупция UA