Экс-глава Минобороны ДНР рассказал о поддержке США Украины в Крыму.

Игорь Стрелков заявил о том, что США передавали Украине секретные данные по Крыму. Об этом бывший министр обороны ДНР рассказал в интервью URA.RU. Ранее российское посольство выразило беспокойство о сюжете американского телеканала NBC, который рассказал о поддержке Вашингтона, которая оказывается украинским подразделениям на полуострове. В МИД заявили, что если материал основывается на фактах, а не является "географической близорукостью" журналистов, то США придется объяснить, помогали ли они в организовывании терактов на жителей Крыма со стороны Службы безопасности Украины.

Начиная с весны 2014 года США регулярно передают Украине сведения со своих разведывательных спутников. Разведка — это две трети победы в нынешней войне. Средства связи, и даже помощь в плане навигационного оборудования Игорь Стрелков, экс-министр обороны ДНР

Эксперт уверен, что в течение семи лет США поставляют Киеву оборудование, которое используется для ведения боя в регионе. Стрелков отметил, что украинские шпионы могут практически беспрепятственно проникать на территорию полуострова, так как крымская береговая полоса очень большая. По данным чиновника, с довоенных времен Киев в Херсоне имел две роты спецназа, которые занимались морскими операциями на малых судах.

Теоретически, проведение каких-то операций, допустим, высадка агентуры, прием агентуры, то есть вызов, заброска оружия, возможно Игорь Стрелков, экс-министр обороны ДНР

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