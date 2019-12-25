NBC рассказало об "украинских подразделениях" на Крымском полуострове.

Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинских подразделений" в Крыму.

Дипломатическая миссия опубликовала своё заявление на своей странице в Facebook. В посте сказано, что анонимные официальные лица США заявляют о том, что Америка помогает террористическим организациям в третьих странах — в том числе в РФ.

Российские дипломаты просят прояснить — является ли информация журналистов правдивой или просто "географической близорукостью телеканала". Они требуют объяснить - помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации терактов против жителей Крыма.

Отметим, что NBC рассказало об "украинских подразделениях" на Крымском полуострове в ответ на слухи о том, что Россия награждает талибов за убийство американских солдат. Однако данную информацию опровергли и в Белом доме и в РФ.

Ранее в Пентагоне сравнили кибератаки с применением оружия массового поражения.