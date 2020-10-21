По его словам, Украина исключает возможность диалога по данному вопросу.

В Кремле заявили, что Россия может обеспечить водой Крым и без Украины. Об этом рассказала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Украина исключает возможность диалога по данному вопросу, потому что "перекрыла кран".

Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что это будет сделано, чтобы Россия в вопросе водоснабжения Крыма не зависила от Украины.

Отмечается, что проблему водоснабжения полуострова будут обсуждать в среду на совещании Владимир Путин с вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее Аксенов сообщил о нормализации ситуации с графиками подачи воды населению.

Видео: government.ru